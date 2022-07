"Mein Mann kann": Diese Promi-Frauen testen ihre Ehemänner

Dieser "Mein Mann kann"-Cast hat es in sich! Bei der Spieleshow treten Ehemänner gegeneinander an. In mehr oder weniger kuriosen Spielen müssen die Kontrahenten dabei immer wieder auch eher abwegige Talente unter Beweis stellen. Hinter ihnen stehen dabei immer ihre Frauen – deren Aufgabe es ist, die Fähigkeiten ihrer Gatten einzuschätzen. Jetzt stehen die Kandidaten der nächsten Promi-Ausgabe fest: Diese Paare stellen sich bald der TV-Herausforderung!

Wie Sat.1 nun bekannt gab, wird die erste von fünf geplanten VIP-Folgen kampfstark besetzt sein: Oliver Pocher (44) wird nämlich auf die beiden Ex-Fußballer Stefan Effenberg (53) und Thorsten Legat (53) sowie auf den Paralympics-Sieger Niko Kappel treffen. Ob sich der Entertainer gegen so viel Sportsgeist durchsetzen kann, muss vor allem seine Frau Amira (29) einschätzen. Sie wird neben Claudia Effenberg (56), Alexandra Legat und Christiane Zimmermann ebenfalls dabei sein.

Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann (41). Und es lohnt sich, sich bei den witzigen Spielen richtig ins Zeug zu legen: Denn die Sieger dürfen sich nicht nur über 10.000 Euro für einen guten Zweck freuen, sondern sich dann auch "'Mein Mann kann'-Power-Paar" nennen.

SAT.1 / Willi Weber Der Cast von "Mein Mann kann"

SAT.1 / Willi Weber Oliver und Amira Pocher bei "Mein Mann kann"

Sat.1 / Claudius Pflug Daniel Boschmann, TV-Moderator

