Wenige Monate nach Geburt: Kylie Jenner zeigt flachen Bauch

Von Kylie Jenners (24) Schwangerschaft ist nichts mehr zu sehen! Die junge Unternehmerin ist bereits 2018 Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem On-off-Partner Travis Scott (31) erfreuen sie sich seither an ihrer Tochter Stormi. Und die Kleine hat vor wenigen Monaten einen Kameraden fürs Leben bekommen. Denn die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit brachte einen Sohn auf die Welt. Aber von Babypfunden fehlt bei Kylie jede Spur!

In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Clip, in dem sie selbstbewusst vor einem Spiegel posiert. Ihr lässiger All-Black-Look inklusive Crop-Top schmeichelt ihrer Figur total. Außerdem zeigt Kylie damit: Ihr Bauch ist rund fünf Monate nach der Geburt schon wieder flach! Doch dieser Anblick kommt nicht von ungefähr. Regelmäßig postet die 24-Jährige Gym-Selfies und scheint viel Sport zu machen.

Damit ist sie nicht die einzige in der Kardashian-Jenner-Familie. Denn auch Kylies ältere Schwester Khloé (38) sportelt seit einiger Zeit fleißig – und das kann sich sehen lassen! Die 38-Jährige kann nämlich ein krasses Sixpack aufweisen. Doch manche ihrer Fans sind auch besorgt wegen ihres radikalen Wandels.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

