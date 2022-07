Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger genießen Date-Night

Ana Ivanovic (34) und Bastian Schweinsteiger (37) sind immer noch im siebten Himmel! Seit 2015 sind die ehemalige Tennisspielerin und der Ex-Fußballer ein Paar. 2018 und 2019 kamen dann die gemeinsamen Söhne Luka und Leon zur Welt, die ihr persönliches Glück perfekt machten. Immer wieder zeigen die Eheleute bei Events oder im Netz, wie glücklich sie immer noch miteinander sind. Nun verbrachten Ana und Bastian im Urlaub eine romantische Date-Night miteinander.

Auf seinem Instagram-Account teilte der 37-Jährige nun zwei Schnappschüsse von der Zeit zu zweit mit seiner Frau. Während Bastian und seine Liebste auf dem ersten Foto noch gemeinsam in die Kamera lächeln, posiert der Blondschopf auf der zweiten Aufnahme allein am Strand. "Über gestern Abend", schrieb er schlicht zu dem Post. Unter den Bildern brachten seine Fans anschließend ihre Begeisterung über das süße Pärchen-Pic zum Ausdruck. "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag", "Das ist Liebe" oder "Was für ein romanischer Abend. Ihr zwei seid füreinander gemacht", lauteten nur einige Kommentare.

Offenbar zelebrierten die Eltern immer noch ihren sechsten Hochzeitstag, der vor wenigen Tagen war, denn Ana postete ihrerseits ein gemeinsames Foto. Zu der Aufnahme schrieb sie verliebt: "Ich habe mich für dich entschieden und ich würde es jederzeit wieder tun". Zudem verwendete sie den Hashtag #happyanniversary (zu Deutsch: fröhlichen Jahrestag).

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger, Fußballer

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

