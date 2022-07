Demi Moore ehrlich: In Bikinis fühlt sie sich verletzlich!

Demi Moore (59) spricht offen über ihre Unsicherheiten. Die Mutter von drei Kindern ist seit vielen Jahren erfolgreich als Model und Schauspielerin unterwegs. Im vergangenen Jahr hat sie auf der Paris Fashion Week sogar ihr Laufstegdebüt gegeben. Und auch im Netz zeigt die "Ghost"-Darstellerin immer wieder, wie gut sie in Form ist – nicht selten auch im Bikini. Doch nun verriet Demi: In den knappen Stücken fühlt sie sich unwohl!

Jetzt ist Demis eigene Bademoden-Kollektion auf dem Markt erschienen. Im Rahmen eines Interviews zu dieser Kollaboration erzählte sie nun, wie sie sich selbst in den häufig doch sehr freizügigen Stücken fühlt. "Ich gehöre wahrscheinlich zu der Gruppe, die nicht das größte Selbstvertrauen in ihren Körper hat", erklärte sie gegenüber People und merkte an: "Und ich denke, das ist ein Teil davon, wenn man ein [Bademoden-]Shooting macht [...] man ist extrem verletzlich."

Dennoch hat sie sich für ihre eigene Linie selbst vor die Kamera gestellt. "Ich habe mich so unterstützt und ermutigt gefühlt", erzählte sie von dem Bikini-Shooting und ergänzte, dass sie nichtsdestotrotz auch bei diesem Shooting mit ihrer eigenen Wahrnehmung ihres Körpers gekämpft habe.

