Channing Tatum teasert an: "Magic Mike 3" wird ultraheiß

Channing Tatum (42) macht den Fans Lust auf mehr. 2012 und 2015 ließ der Schauspieler mit den Magic Mike-Streifen die Herzen vieler Kinogänger höherschlagen. Noch heute erfreuen sich die Stripper-Filme einer großen Beliebtheit. Kein Wunder also, dass das Netz schier ausflippte, als der in Alabama geborene Hottie im vergangenen Jahr höchstpersönlich bestätigte, dass sich die Fans auf einen dritten Teil freuen dürfen. Nun verriet Channing, dass "Magic Mike 3" noch einmal heißer werden wird als seine Vorgänger.

"Ihr habt mich schon auf der Bühne tanzen sehen, aber ihr habt mich noch nie einen persönlichen Lapdance geben sehen", teaserte der Kinderbuch-Autor gegenüber Entertainment Tonight an. Über diese sexy Darbietung dürften sich die Kinogänger dann aber im neusten Film freuen. Channing fügte hinzu, dass es bereits in der Eröffnungsszene heiß hergehen soll. "Wir fangen auf einem ziemlich hohen Niveau an", erzählte er geheimnisvoll.

Über die vergangenen Monate hinweg hatte der 42-Jährige bereits immer wieder neue Details über seinen womöglich letzten Tanzfilm preisgegeben. So verriet er beispielsweise, dass er vom harten Training für den Film sehr viel Muskelkater bekommen habe. Auch über seine genauen Vorstellungen vom Endprodukt sprach Channing. So wolle er, dass die "Magic Mike"-Fortsetzung der "Superbowl der Stripperfilme" wird. "Ich möchte wirklich, dass die Profis, die besten Tänzer der Welt, einfach loslegen", erklärte er.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

ActionPress "Magic Mike XXL", 2015

Getty Images Channing Tatum im Januar 2020

