Chrishell Stauses Ex Jason plante ihre Geburtstagsparty!

Augenscheinlich fließt zwischen Chrishell Stause (40) und ihrem Ex Jason Oppenheim (45) kein böses Blut. Im vergangenen Dezember gab die Selling Sunset-Schönheit das Liebes-Aus mit dem Immobilienmakler bekannt. Doch obwohl der Kalifornier noch Gefühle für die Blondine zu haben scheint und trotz der Trennung sind die Ex-Partner noch gut befreundet. An der Planung von Chrishells Geburtstagsfeier war ihr Ex Jason sogar auch beteiligt.

Auf Instagram veröffentlichte die Reality-TV-Darstellerin nun eine Reihe an Eindrücken der Feierlichkeiten. Besonders amüsant ist dabei der Clip, in dem die Blondine erstmals das Restaurant betritt und zunächst nicht versteht, dass ihre Freunde eine Überraschungsparty für sie auf die Beine gestellt haben. "Ich habe die besten Freunde. [...] Ich dachte, ich gehe nur mit Emma Hernan zum Abendessen. Aber Emma und Jason haben die absolut beste vorzeitige Geburtstagsüberraschung organisiert", schwärmte die 40-Jährige in ihrem Post. "Ich liebe euch alle so sehr. Ich hatte eine absolut tolle Zeit", fuhr Chrishell fort.

Auf den Aufnahmen des Abends ist außerdem zu erkennen, dass das Geburtstagskind neben Jason und seinem Zwillingsbruder Brett (45) auch mit einigen ihrer "Selling Sunset"-Co-Stars, darunter beispielsweise Amanza Smith und Davina Potratz, posiert. Jason ließ es sich zudem nicht nehmen, die Fotoreihe begeistert zu kommentierten. "Wir lieben dich, Chrishell. Ich hatte so viel Spaß", schrieb der 45-Jährige.

Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause mit ihren Freunden bei ihrer Geburtstagsfeier im Juli 2022

Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause mit ihren Freunden bei ihrer Geburtstagsfeier im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de