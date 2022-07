Kurz vor Geburt: Leona Lewis und Dennis genießen Paarzeit

Leona Lewis (37) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Im März 2022 verkündete die Sängerin stolz, dass ihr Ehemann Dennis Jauch und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist die Babykugel der in London geborenen Beauty auch kaum mehr zu übersehen. Ihre Fans begeistert sie zudem immer wieder mit coolen Schwangerschaftslooks. Bis ihr Kind in wenigen Wochen dann endlich auf der Welt ist, genießen die werdenden Eltern noch die Zeit zu zweit. Nun wurden Leona und Dennis verliebt abgelichtet.

Am vergangenen Donnerstag schlenderten die Songwriterin und ihr Liebster händchenhaltend durch Los Angeles. Dabei wurde das Paar von einigen Paparazzi entdeckt, die die beiden Turteltauben kurzerhand ablichteten. Gemeinsam gingen Leona und Dennis etwas essen, wobei die Schwangere und ihr Gatte sehr verliebt wirkten. Für den kleinen Ausflug hielten die Eheleute ihre Outfits zudem recht schlicht. Während die "Bleeding Love"-Interpretin sich für einen schwarzen Overall mit weißen Turnschuhen und einer weißen Jacke entschied, war Dennis ganz in Schwarz gekleidet.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die werdende Mama ihre runde Körpermitte in einem eng anliegenden Outfit perfekt in Szene gesetzt. In einem sportlichen Look ging sie im Lake Hollywood Reservoir wandern. Schon damals machte Leonas XXL-Babybauch deutlich: Bis zur Geburt kann es nicht mehr lange dauern.

