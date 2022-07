War Meghan etwa noch vergeben, als sie Prinz Harry datete?

Diese Enthüllung dürfte Herzogin Meghan (40) gar nicht gefallen. 2016 lernten sich die ehemalige Schauspielerin und Prinz Harry (37) durch gemeinsame Freunde kennen. Aus anfänglicher Sympathie entwickelte sich schnell Liebe. Im November 2017 hielt der Royal dann um die Hand der einstigen Suits-Darstellerin an – ein halbes Jahr später folgte die Traumhochzeit. Doch die märchenhafte Liebesgeschichte soll wohl gar nicht so märchenhaft sein – wie nun bekannt wurde, soll Meghan, als sie Harry kennenlernte, noch vergeben gewesen sein!

In dem Buch "Rache: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors" deckt Tom Bower auf, dass die 40-Jährige 2016 noch bei ihrem Ex-Freund Corey Vitiello gelebt haben soll – und das, während sie Harry datete. Der Autor schreibt zudem, dass die zweifache Mutter und der Koch zu diesem Zeitpunkt sogar noch ein Verhältnis hatten, dieses habe sich jedoch in den letzten Zügen befunden. Nachdem Harry sie in Toronto besucht habe, soll Meghan die Beziehung zu Corey beendet haben.

Zudem behauptet Tom in seinem Werk, dass Meghan mit Hintergedanken an das Kennenlernen von ihrem Gatten herangegangen sei. "Ihre Probleme waren allen unbekannten, unverheirateten Schauspielern in ihren Mittdreißigern bekannt – Angst vor Einsamkeit und persönlich und finanzielle Unsicherheit", schreibt der Autor. Die Herzogin habe daher gezielt nach wohlhabenden und einflussreichen Leuten Ausschau gehalten.

Getty Images Herzogin Meghan, Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan im April, 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2018

