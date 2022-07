Blonde Simone Mecky-Ballack strahlt auf Event in München

Simone Mecky-Ballack (46) glänzt auf dem roten Teppich. Nachdem die Ex-Frau von Michael Ballack (45) im letzten Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften musste, machten zuletzt auch Trennungsgerüchte um ihren Mann Andreas Mecky die Runde. Nach all den negativen Schlagzeilen gönnte sich die Beauty jedoch etwas Zeit für sich und überraschte ihre Fans mit einem neuen Look. Den präsentierte Simone am Wochenende auch stolz auf einem Event.

Auf der Feier zum 15-jährigen Bestehen des Münchener Restaurants H'ugo's zeigte die 46-Jährige, wie gut ihr der neue Look steht. Zu dem Event, zu dem auch Gäste wie Giulia Siegel (47) und Ralf Möller (63) geladen waren, trug Simone ein trägerloses kurzes Kleid. Das silbergrau schimmernde Outfit war über der Brust mit einem silbernen Streifen und bunten Steinen besetzt. Ihre neuerdings blonden Haare trug sie locker über ihren Rücken und eine Schulter fallend. Zu dem schlichten Outfit entschied sie sich für ein dezentes Make-up, das ihre Sommerbräune in den Fokus rückte.

Wie sie auf ihrem Instagram-Profil mitteilte, holte sie sich ihren Teint offenbar von der Sonne Südfrankreichs. Zu Schnappschüssen von sich und einer Freundin im gemeinsamen Urlaub wies sie mit dem Hashtag #aboutlastweek darauf hin, dass die Bilder anscheinend etwa Mitte Juli entstanden sind. Dazu markierte sie einen Ort an der französischen Mittelmeerküste.

Anzeige

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky, 2019

Anzeige

ActionPress / Steffi Adam / Future Image Simone Mecky-Ballack und Giulia Siegel

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de