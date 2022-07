So romantisch war Stacey Solomons Hochzeit mit Joe Swash

Ihr großer Tag scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein! An Weihnachten 2020 hielt Joe Swash um Stacey Solomons (32) Hand an. Das Hochzeitsdatum wurde jedoch immer wieder nach hinten vorschoben – und zwar aus gutem Grund. Im vergangenen Oktober hießen die X Factor-Bekanntheit und ihr Partner ihr zweites gemeinsames Kind willkommen. Vor wenigen Tagen war es aber doch so weit: Das Paar gab sich bei einer intimen Zeremonie das Jawort. Eine schönere Trauung hätten sich Stacey und Joe offenbar nicht ausmalen können!

Gegenüber MailOnline schwärmte eine Quelle von den Feierlichkeiten. "Stacey und Joes erster Tanz als Ehepaar war zu Whitney Houstons 'My Love Is Your Love'. Es war ein perfekter Moment. Stacey hatte Tränen in den Augen, so romantisch war es." Auch der Brautlook der Sängerin soll hervorragend angekommen sein. Sie trug eine cremefarbene Robe im Aschenputtel-Stil. "In dem Kleid fühlte sie sich wie eine echte Prinzessin und sah auch so aus", betonte der Insider.

An den Hochzeitsvorbereitungen ließ Stacey ihre Follower auch via Instagram teilhaben. Im April teilte sie eine Bilderreihe ihrer Brautkleidanprobe. Diese wollte der UK-Star aber klein halten. Deshalb ließ sie Dresses zu sich nach Hause schicken, wurde dort aber dennoch von ihren Emotionen übermannt.

Anzeige

staceysolomon / Instagram Die Sängerin Stacey Solomon und Tochter Rose im Januar 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Partner Joe

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de