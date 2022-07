Trotz Ehe-Aus: Paola Maria für gemeinsame Zeit dankbar

Paola Maria (28) erinnert sich gerne an ihre Ehe mit Sascha Koslowski (35) zurück. Im vergangenen Februar hatten die beiden YouTube-Stars bekannt gegeben, dass sie sich nach neun Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern getrennt haben. Seitdem hält die gebürtige Italienerin ihre Fans auch stets über ihr Wohlbefinden auf dem Laufenden und erzählt ganz ehrlich, dass sie als Single zu kämpfen habe. Nun versicherte Paola jedoch, dass sie für die Zeit mit Sascha sehr dankbar ist.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde begann die 28-Jährige nun, von ihren Gedanken und Gefühlen bezüglich ihres Noch-Ehemanns zu berichten. "Wir sind gut miteinander. Er wird immer wichtig für mich sein", erzählte Paola ehrlich. Die Influencerin fuhr fort, dass das Paar zusammen "eine wunderschöne Zeit" hatte, für die sie auch äußerst dankbar sei. Aus diesem Grund habe sie auch nichts dagegen, wenn Sascha sich irgendwann wieder neu verliebt. "Wenn er eine Frau an seiner Seite hat, die ihn liebt und ihm Aufmerksamkeit gibt, bin ich unendlich glücklich", versicherte die zweifache Mama.

Im vergangenen März hatte die dunkelhaarige Beauty bereits offen davon gesprochen, dass so eine Trennung in der Öffentlichkeit nicht nur einmal, sondern gleich zweimal schmerze. So erlebe man das Liebes-Aus einmal direkt nach der Trennung und dann ein weiteres Mal, wenn es öffentlich wird. "Die Situation ist schon schwierig genug – aber diese ganzen Einflüsse von außen machen die Situation noch mal schwieriger", hatte sie damals erklärt.

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week im Sommer 2019

Instagram / paola Paola Maria mit ihrer Familie

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

