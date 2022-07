Zum Kinostart: Dwayne Johnson überrascht Fans in Hundekostüm

Dwayne "The Rock" Johnson (50) hat richtig Spaß bei der Arbeit. Der einstige Wrestling-Star ist ein begeisterter Superhelden-Fan und -Darsteller. Bis vor wenigen Wochen hat er noch für die Comic-Verfilmung "Black Adam" vor der Kamera gestanden. Und für "DC League of Super-Pets" hat er Supermans Hund Krypto seine Stimme geliehen. Bei der Premiere des tierischen Abenteuerstreifens schlüpfte er nun sogar in das Kostüm des Superhundes. Dwaynes Fans konnten ihr Glück kaum fassen.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Schauspieler jetzt ein Video, in dem zu sehen ist, wie er Zuschauer des Films im Kino überrascht hat. Als er auf der Bühne des Kinosaals den Kopf des Kostüms ablegt, ist ein Fan vor lauter Freude zu Tränen gerührt. Doch spätestens, als er eine Familie für eine Überraschung auf die Bühne holt, ist das gesamte Publikum ganz aus dem Häuschen. "Ich weiß von euren Eltern, dass ihr euch schon euer Leben lang einen Hund wünscht", sagt Dwayne zu den Kindern. Kurz darauf verlässt er die Bühne und kommt mit einem Welpen auf seinem Arm zurück, den er den Kids überreicht. Zu dem Clip erklärte der 50-Jährige: "Solche Momente werden immer der schönste Teil meiner Arbeit sein".

Doch auch privat ist Dwayne offenbar ein Mann der großen Gesten. Im Juni schenkte der Hollywood-Hottie seiner 73-jährigen Mutter ein eigenes Haus. Auch diesen rührenden Moment teilte er auf seiner Social-Media-Seite.

Getty Images Dwayne Johnson als Black Adam

Getty Images Dwayne Johnson auf einem "DC League of Super Pets"-Event

Getty Images Dwayne Johnson und seine Mutter Ata Johnson, Dezember 2019

