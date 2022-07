Darum machte Julian Claßen neue Liebe so schnell öffentlich

Julian Claßen (29) spricht Klartext! Der YouTuber und seine Ehefrau Bibi Claßen (29) trennten sich erst vor wenigen Monaten. Schon vor dem offiziellen Beziehungs-Aus wurde die Blondine mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet: Timothy Hill. Auch ihr Ex ging danach wieder auf Flirtkurs und turtelte offensiv mit seiner Neuen Tanja Makarić. Nun machte er die Beziehung sogar öffentlich. Jetzt verriet Julian, warum er sich damit so wenig Zeit gelassen hat!

Viele Fans fragten sich: Warum machte Julian seine neue Beziehung so schnell öffentlich? Daraufhin fand der Influencer in seiner Instagram-Story klare Worte: "Also öffentlich war es ja dank 537.282 TikToks sowieso schon. Muss auch ehrlich sagen, finde diesen Trend, jemanden bei jedem Schritt zu verfolgen und zu filmen, um auf TikTok viral zu gehen, wirklich ekelhaft."

Während Julian seine neue Liebe mit Tanja auf Social Media zelebriert und sogar schon gemeinsame Werbung mit ihr macht, hat Bibi sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wie ein Insider Bild vor Kurzem berichtete, soll es der zweifachen Mutter aktuell nämlich nicht so gut gehen – auch Kooperationen nehme sie momentan nicht an.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

