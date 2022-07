Emotionaler Abschied: Ein Star muss "Promi-Büßen" verlassen

Nur einer kann die Show am Ende gewinnen. Bei Das große Promi-Büßen stellen sich die elf Promis ihrer Vergangenheit. Unter anderem wurden bereits Calvin Kleinen (30), Elena Miras (30) und Matthias Mangiapane (38) mit ihren vergangenen Taten konfrontiert. Am Ende der Folge müssen zwei Promis gegeneinander antreten – einer muss das Lager verlassen. Beim abschließenden Duell treten diesmal Matthias und Daniele Negroni (26) gegeneinander an.

Die beiden müssen sich ein Zitat merken, dann einen meterhohen Baumstamm erklimmen und die Worte fehlerfrei wiederholen. Daniele ist hier der Bessere und entscheidet beide Runden für sich. "Matthias, es tut mir so leid!", richtet der Sänger seine Worte direkt nach dem Sieg an seinen Konkurrenten. "Die Zeit hier, ich werde das niemals vergessen, weil das so eine schöne Zeit gewesen ist. Ich durfte Menschen, die ich schon gekannt habe, von einer ganz anderen Seite erleben", erklärt Matthias abschließend. "Ich gehe hier raus für mich trotzdem als absoluter Sieger und ich habe jedem gezeigt, wie ich im normalen Leben eigentlich ticke."

Bereits bei der Nominierung wird Matthias emotional. Er ist als einziger fest gesetzt für das Rauswurf-Duell, da er die Challenge verloren hat. "Warum ich hier heute da stehe, ist ja klar", beginnt er. "Ich glaube, ich konnte mit vielen Sachen, die mir vorgeworfen wurden in der Vergangenheit, aufräumen und konnte zeigen, wie ich bin. Und deshalb gehe ich eigentlich egal, ob heute gehe, nur als Gewinner hier raus", bringt er unter Tränen hervor, bevor er Daniele seine Stimme gibt.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Anzeige

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de