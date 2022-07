EM-Finale: Prinzessin Charlotte wünscht Spielerinnen Glück!

Mit diesen Glückwünschen kann jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen! Heute Abend findet das große Finale der Europameisterschaft im Frauenfußball statt. Zwei große Kickernationen stehen in der Endrunde im Wembley Stadion: Deutschland spielt gegen England! Natürlich sind auch die sportbegeisterten Royals in heller Aufregung, dass ihr Team es so weit gebracht hat: In einem süßen Clip drücken Prinz William (40) und Prinzessin Charlotte (7) dem britischen Team jetzt die Daumen!

Auf dem offiziellen Instagram-Account wurde nun ein zauberhaftes Selfie-Video von dem Thronfolger und seiner Tochter gepostet. "Wir möchten unseren 'Lionesses' viel Glück für heute Abend wünschen. Ihr habt euch bisher unglaublich gut geschlagen und wir glauben die ganze Zeit fest an euch", begann William. Charlotte ergänzte zum Schluss: "Viel Glück! Ich hoffe, ihr gewinnt – tschüss!"

Ihre Fans sind hin und weg von der süßen Nachricht der Siebenjährigen. "Sie ist so ein Schatz! Ihr könnt echt stolz auf sie sein", jubelt ein Follower unter dem Beitrag. Viele weitere kommentieren, wie hübsch Charlotte geworden ist: "Sie wird mal mindestens so schön wie ihre Mama!", betont ein User.

Anzeige

Getty Images Das Finale der Frauenfußball-EM im Wembley Stadion

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte während der Parade zu Ehren der Queen

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de