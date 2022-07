Kugelrund! Schwangere Heidi Montag macht Yoga am Strand

Heidi Montag (35) hält sich fit. Anfang Juni verkündete die Schauspielerin, dass sie endlich ihr zweites Kind erwartet. Mit ihrem Ehemann Spencer Pratt (38) kann sie bald ein Geschwisterchen für den gemeinsamen Sohn Gunner (4) auf der Welt willkommen heißen. Im Netz hält sie ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Doch auch abseits von Social Media strahlt die Beauty nur so vor Glück. Für Paparazzi posierte Heidi nun ganz stolz am Strand.

Am Mittwoch lichteten Fotografen die 35-Jährige bei einer Yoga-Einheit am Strand von Santa Monica ab. In einem neonpinken Sport-BH und in einer langen schwarzen Leggings machte sie stehend und auf einem Handtuch sitzend ihre Übungen. Von den Paparazzi ließ sie sich aber augenscheinlich nicht stören – ganz im Gegenteil: Heidi nahm sich sogar die Zeit, um mit ihrem Babybauch für sie zu posieren und strahlte dabei richtig in die Kameralinsen.

Bereits eine Woche zuvor knipsten Paparazzi die The Hills-Bekanntheit an einem Strand in Los Angeles. Dort hielten sie fest, wie Heidi sich bei einem Familienausflug mit ihrem Sohn im Wasser abkühlte. Zudem fotografierten sie die Blondine mit dem vierjährigen Gunner beim Bauen von Sandburgen.

Anzeige

MEGA Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

Anzeige

MEGA / Snorlax Heidi Montag, Schauspielerin

Anzeige

MEGA / GP Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de