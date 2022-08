Mit Throwback-Pic: Hilaria Baldwin gibt Babybauch-Update

Hilaria Baldwin (38) schwelgt in Erinnerung. Die Unternehmerin und Alec Baldwin (64) sind seit zehn Jahren verheiratet und haben schon sechs gemeinsame Kinder. Im März dieses Jahres verkündete das Ehepaar dann, dass Baby Nummer sieben unterwegs ist. Seitdem gibt die Frau des "Still Alice"-Darstellers ihren Fans ab und an einige Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun präsentierte sie ihren Babybauch und zeigte zum Vergleich ein ganz ähnliches Foto kurz vor der Geburt ihres Sohnes Rafael (7).

In ihrer Instagram-Story verglich die 38-Jährige ihren deutlich sichtbaren Babybauch mit dem aus ihrer Schwangerschaft mit Sohnemann Rafael. Auf dem ersten Selfie sieht man die Yogalehrerin in einem kakifarbenen engen Kleid im Animal-Print, während eine Hand auf der Rundung ihrer Körpermitte liegt. Dazu schrieb sie: "Rafa. 12. Juni 2015." Im Anschluss folgte ein Bild, dass die sechsfache Mutter in demselben Kleid zeigt, auf dem sie ebenfalls mit einer Hand ihren Bauch hält. "Baby Nummer 7", kommentierte die Brünette.

Doch die Schwangerschaften haben auch Spuren an Hilarias Körper hinterlassen. "Während ich das letzte Trimester dieser Schwangerschaft beginne, spüre ich, wie mein Körper langsam runterfährt", berichtete die bald siebenfache Mutter ehrlich und erklärte: "Das Alter und die Abnutzung durch so viele Schwangerschaften und Babys sind Dinge, die ich definitiv spüre."

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern auf der "Boss Baby 2"-Premiere im Juni 2021

Getty Images Hilaria Baldwin auf der New York Fashion Week im Februar 2020

Getty Images Hilaria Baldwin mit ihren Töchtern Carmen Gabriela Baldwin und Maria Lucia Victoria Baldwin

