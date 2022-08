Kurz nach Entbindung: Tammy Hembrow flasht mit flachem Bauch

Tammy Hembrow (28) kann nicht lange auf den Sport verzichten! Erst vor sechs Wochen brachte die Fitness-Influencerin ihr drittes Baby zur Welt: Nach ihren Kindern Wolf und Saskia, die aus ihrer Beziehung mit dem Personal Trainer Reece Hawkins stammen, dufte sie zusammen mit ihrem Verlobten Matt Pooles die kleine Posy auf der Welt begrüßen. Nach der Entbindung zeigte die Australierin sich bereits selbstbewusst im knappen Bikini. Jetzt präsentierte Tammy, wie durchtrainiert sie schon wieder aussieht!

Auf ihren neusten Instagram-Bilder posiert sie in einer kurzen weißen Leggings und einem blauen Sport-BH. Damit lässt Tammy einen guten Blick auf ihren flachen Bauch zu – dass sie erst vor Kurzem entbunden hat, ist unvorstellbar. "Sechs Wochen nach der Geburt hatte ich gestern mein erstes kleines Work-out und ich habe Schmerzen. Aber es hat sich so gut angefühlt", berichtete sie glücklich unter den Bildern. Jetzt wolle die 28-Jährige nach und nach wieder voll in ihre Fitnessroutine einsteigen.

Doch das Work-out hätte Tammy gar nicht gebraucht: Nur zwölf Tage nach der Geburt zeigte sie schon, wie durchtrainiert ihr Bauch direkt wieder gewesen war. Um das zu erreichen, sei die Netzbekanntheit nämlich bereits während der Schwangerschaft so aktiv wie möglich gewesen. "Ich habe mich in dieser Schwangerschaft viel mehr auf die Bauchmuskelarbeit konzentriert als in den letzten beiden Schwangerschaften", erklärte sie ihr Erfolgsgeheimnis.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow drei Wochen nach der Entbindung, Juli 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im August 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow vier Wochen nach der Entbindung, Juli 2022

