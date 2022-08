So süß: Luisana Lopilatos Kids gipsen ihren Babybauch ein

Luisana Lopilato (35) teilt einen niedlichen Einblick in ihr Familienleben. Schon seit über zehn Jahren geht Michael Bublé (46) gemeinsam mit seiner Frau durchs Leben. Die Eltern von drei Kindern haben im vergangenen Februar sogar angekündigt, dass Baby Nummer vier unterwegs ist. Und offenbar freut sich nicht nur das Paar auf den kommenden Nachwuchs. Denn jetzt teilte die werdende Mama süße Schnappschüsse von ihren Kids, die ihren Bauch eingipsen.

Am Montag veröffentlichte die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Profil einige Fotos, auf denen ihre Kinder fleißig beschäftigt sind. Gemeinsam mit Luisanas Geburtsbegleiterin und Michael machen ihre drei Kids einen Gipsabdruck von ihrer Wölbung. Unter den Bildern erklärte die gebürtige Argentinierin, dass die Anfertigung des Abdrucks in ihrer Familie Tradition hat. "Wie bei allen Schwangerschaften verwandeln wir den Bauch zwei Wochen vor der Geburt in Kunst", schrieb Luisana und verkündete: "Wir warten auf dich, kleines Mädchen!"

Auch der "Come Fly With Me"-Interpret teilt gerne Einblicke in sein Privatleben. So hatte der Musiker erst im Mai erzählt, dass seine Frau jeden Abend eine Po-Massage fordere, weil diese gegen Cellulite helfen würde. Auch wenn er erwidere, dass sie gar keine hätte, helfen ihr die Massagen wenigstens beim Einschlafen, wie der 46-Jährige verriet.

Anzeige

Instagram / michaelbuble Luisana Lopilato und Michael Bublé

Anzeige

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato und ihre Kinder im August 2022

Anzeige

Instagram / luisanalopilato Michael Bublé, Luisana Lopilato und ihre Kinder im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de