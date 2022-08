Am Strand: Schwangere Barbara Meier genießt ihren Babymoon!

Bald ist es so weit! 2020 wurde Barbara Meier (36) zum allerersten Mal Mama. Zusammen mit ihrem Mann Klemens Hallmann begrüßte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Töchterlein Marie-Therese. Aktuell wächst im Bauch der Beauty Baby Nummer zwei heran – ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hält sie jedoch geheim. Lange kann es aber nicht mehr dauern, bis sich der kleine Wonneproppen auf den Weg macht. Barbara und ihre Familie genossen nun ihren letzten Urlaub vor der Geburt!

Via Instagram präsentierte die werdende Mama jetzt einige Schnappschüsse aus ihrem Babymoon. In einem knalligen roten Badeanzug setzte Barbara ihre große Babykugel gekonnt in Szene und posierte dabei vor einer traumhaften Kulisse. Höchstwahrscheinlich wird ihre Community diesen Anblick nicht mehr allzu oft zu Gesicht bekommen. "Letzter Urlaub zu dritt", schrieb die 35-Jährige zu den Aufnahmen.

Ihre zweite Schwangerschaft verlief für Barbara bisher recht entspannt, wie sie Promiflash im Juli verriet. "Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut", hatte sie geschwärmt. Im ersten Trimester habe sie ein wenig mit der Müdigkeit gekämpft. Auf den letzten Schritten vor der Geburt fühle sich die Schauspielerin aber großartig.

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier beim Deutschen Filmpreis 2017 in Berlin

Instagram / barbarameier Barbara Meier, deutsches Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juli 2022

