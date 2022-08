Nach Trennung: Vanessa Tamkan macht im Netz normal weiter

Vanessa Tamkan (25) überraschte ihre Fans gestern mit einer traurigen Neuigkeit aus ihrem Privatleben! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman haben sich getrennt: Nach rund sieben gemeinsamen Jahren und der Geburt ihres kleinen Sohnes Carlo Cem hatte das Ehepaar seine Beziehung beendet. Im Netz scheint die Unternehmerin aber nicht lange Trübsal zu blasen: Vanessa machte auf Social Media kurz nach der Bekanntgabe der Trennung wieder ganz normal weiter!

"Auch, wenn das für viele hier vielleicht schwer zu begreifen ist", meldete sich Vanessa jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort und betonte: "Das Leben geht für alle weiter – und so geht es auch hier ganz normal weiter." Im Gegensatz zu ihrer Community sei die Trennung für Roman und sie nämlich auch nicht erst seit gestern ein Thema. Daraufhin nahm die Influencerin ihre Arbeit wieder auf, postete zum Beispiel eine Werbeanzeige und gewährte ihren Followern einige Einblicke in ihren Alltag.

Und auch Roman meldete sich schon kurz nach der Verkündung der Trennung wieder auf der Fotoplattform zurück: Der stolze Papa teilte beispielsweise einen Schnappschuss in seiner Story, auf dem er gemeinsam mit seinem kleinen Sohnemann auf der Couch liegt.

Bieber, Tamara / ActionPress Roman und Vanessa Tamkan bei den Place to B Awards 2019

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Influencerin

Instagram / vanessa.tamkan Roman Tamkan mit seinem Sohn Carlo

