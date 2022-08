Harte "Promi-Büßen"-Höhen-Challenge: Elena Miras verzweifelt

Elena Miras (30) kommt an ihre Grenzen! In diesem Jahr stellen sich elf Stars wie TV-Aufreißer Calvin Kleinen (30) bei Das große Promi-Büßen nicht nur knallharten Challenges, sondern auch ihren privaten Problemen. Neben vielen Tränen steht auch viel Drama auf der Tagesordnung – vor allem bei den Prüfungen, die es allesamt ganz schön in sich haben. Dieses Mal ging es für die prominenten Teilnehmer wortwörtlich in die Tiefe – zu viel für Elena!

Auch dieses Mal hat es die Challenge ordentlich in sich: 30 Meter mussten die VIPs die Wand einer Brücke hinunterlaufen. Gesichert wurden die TV-Sternchen dabei von den anderen Kandidatinnen. Ein Albtraum für Elena – denn die Kampf der Realitystars-Beauty hat Höhenangst. Unter Tränen geriet sie in Panik. "Ihr könntet mich umbringen", jammerte die 30-Jährige. Die Kontrolle an Calvin und Daniele Negroni (27) abzugeben, gefiel ihr so gar nicht: "Ich finde das nicht gut, dass die da für mich entscheiden."

Schlussendlich war Elena als Zweite an der Reihe. "Ich weiß echt nicht, ob ich das kann", erklärte sie weinend. Calvin und Daniele redeten ihr unterdessen gut zu und unterstützten die TV-Bekanntheit mit ihren Anweisungen. "Wir lassen dich niemals los", stellten ihre beiden Teamkollegen klar. Am Ende meisterte die einstige Love Island-Teilnehmerin die Prüfung trotz des Dramas erfolgreich.

ProSieben / Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen"

ProSieben/Nikola Milatovic Calvin Kleinen, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat

Kampf der Realitystars, RTL II Yasin Mohamed, Elena Miras und Sissi Hofbauer bei "Kampf der Realitystars"

