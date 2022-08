Hautenges Kleid: Hilaria Baldwin zeigt kugelrunde Babykugel!

Hilaria Baldwin (38) genießt ihre Schwangerschaft offenbar in vollen Zügen! Die US-amerikanische Unternehmerin und ihr Mann Alec Baldwin (64) haben im März 2022 tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das Paar erwartet im Moment sein siebtes gemeinsames Kind. Nach zwei Mädchen und vier Jungs dürfen sich die Autorin und der Schauspieler erneut auf ein Töchterchen freuen. Dieses Glück enthält die Schwangere auch ihren Fans nicht vor: Jetzt präsentiere Hilaria ihren wachsenden Babybauch auf einem neuen Netz-Pic!

In ihrer Instagram-Story teilte Hilaria jetzt einen Schnappschuss, mit dem sie ihre Community erneut an ihrer Reise zum Babyglück teilhaben lässt: Auf dem Foto posiert die werdende Siebenfach-Mama in einem Badezimmer vor dem Spiegel und lächelt sichtlich zufrieden. Dabei setzt die 38-Jährige ihre gewölbte Körpermitte in einem hautengen schwarzen Kleid perfekt in Szene. Zu dem eleganten Outfit trägt sie eine schlichte Halskette und wellenförmige Ohrringe.

Mittlerweile müssen sich Hilaria und Alec auch nicht mehr allzu lange gedulden, bis sie ihr kleines Mädchen endlich in den Armen halten können: Die Yoga-Expertin befindet sich nämlich bereits im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft. Wann genau das Baby das Licht der Welt erblicken soll, verriet sie bislang allerdings nicht.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin beim Filmfestival

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im Juni 2015

Getty Images Hilaria Baldwin bei einer Gala

