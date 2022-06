Das langersehnte Toystory-Prequel "Lightyear" kommt am 16. Juni in Deutschland in die Kinos. Die Darsteller Chris Evans (41) und Taika Waititi führen kurz vor der Premiere fleißig Interviews. Diesmal waren die Hollywoodstars per Videoübertragung bei der Talkshow "This Morning" zugeschaltet. Doch es wurde nicht nur über den Film gesprochen – Moderator Phillip Schofield nahm es sich heraus, Taika Waititi eine äußerst persönliche Frage zu stellen. Daraufhin beendete der Schauspieler abrupt das Gespräch!

Nachdem der This Morning-Moderator den Interview-Teil mit Chris beendet hatte, wollte er von Taika wissen, ob denn bald die "Hochzeitsglocken" läuten würden. Daraufhin zog der Regisseur sein Headset aus dem Ohr und sagte: "Was? Sorry, die Verbindung bricht ab!" und warf das Gerät, mit dem er den Moderatoren im Studio zuhören konnte, zur Seite. Der 60-Jährige versuchte weiterhin, die Konversation aufrechtzuerhalten – ohne Erfolg. Letztendlich gratulierte der Talkmaster dem Schauspieler zur Verlobung und sagte, dass Rita Ora (31) immer ein toller Gast gewesen sei.

The Sun enthüllte Anfang des Monats, dass Oscar-Preisträger Taika und die Sängerin sich verlobt haben und eine schlichte Zeremonie vorbereiten. Ein Freund verriet, dass das Paar kein großes "Spektakel veranstalten" wolle. "Es geht einfach darum, dass sie verliebt sind und beschlossen haben, dass die Zeit reif ist, ihre Beziehung öffentlich zu machen", hieß es laut Insider.

