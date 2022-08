Heftiges Fotos: Kathi Wagener teilt Essstörungs-Erinnerung

Hinter Katharina Wagener (27) liegen harte Zeiten! Die Blondine war 2020 durch ihre Teilnahme an Are You The One? bekannt geworden. In der Kuppelshow lernte die Dortmunderin nicht nur ihre große Liebe Kevin Yanik kennen, sondern sprach auch schon offen über ihre Essstörung. Die Mutter eines Sohnes enthüllte damals, die Krankheit habe sie damals beinahe das Leben gekostet. Viele Jahre später teilt Kathi jetzt ein Foto aus dieser Zeit – und zeigt damit, wie weit sie seitdem gekommen ist!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 27-Jährige zuletzt zwei Fotos, die sie sogleich mit einer Triggerwarnung versah. Das eine Bild zeigt Kathi glücklich im Mallorca-Urlaub diesen Sommer – der andere Schnappschuss wurde offenbar während einer intensiven Phase ihrer Essstörung aufgenommen. Die Beauty ist darauf sehr dünn und kaum wiederzuerkennen.

Ihr ehrliches Posting versah Kathi jedoch mit einer Menge positiver Gedanken – denn sie ist stolz, dass es ihr heute besser geht. "Ich glaube, ich werde für immer mit dieser Essstörung leben, aber sie wird nie mehr mein Leben bestimmen, weil ich jetzt zwei Menschen und so viele Dinge um mich herum habe, die so viel wichtiger sind", erklärte sie.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener vor einigen Jahren

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars



