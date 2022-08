60 Bühnenjahre: So bewegend war Olivia Newton-Johns Karriere

Olivia Newton-Johns (✝73) Tod erschüttert die Show-Welt! Die Sängerin kämpfte jahrzehntelang gegen den Krebs, bis sie der Erkrankung gestern erlag. Während ihrer Laufbahn gewann die Grease-Darstellerin weltweit die Herzen zahlreicher Fans – kein Wunder, immerhin stand sie fast 60 Jahre auf der Bühne. Ob als Sängerin oder vor der Kamera, Olivias Charme sprang auf ihr Publikum über. Das verschaffte ihr eine Karriere, die bereits als Teenie begann.

Olivia wuchs in Melbourne auf, wo sie mit gerade einmal 14 Jahren erstmals auf der Bühne stand. Es folgten regelmäßige Auftritte im australischen Fernsehen. Nach ersten Studioaufnahmen erschien 1971 ihr erstes Solo-Album und mit "If Not For You" ihr erster internationaler Hit. In den folgenden Jahren avancierte die gebürtige Britin zum Star und vertrat ihr Heimatland etwa 1974 beim Eurovision Song Contest. Der endgültige Durchbruch gelang Olivia mit ihrer Rolle im Musicalfilm "Grease" im Jahr 1978. An der Seite von John Travolta (68) tanzte und sang sie sich mit Hits wie "Summer Nights" bis heute in die Herzen eines Millionenpublikums.

In den Jahren nach ihrer ikonischen Filmrolle veröffentlichte Olivia immer wieder Alben und stand noch bis vor fünf Jahren regelmäßig auf der Bühne. 2016 erschien ihr letztes Studioalbum "Friends For Christmas", 2020 spielte sie in "The Very Excellent Mr. Dundee" ihre letzte Filmrolle. In ihrer fast sechs Jahrzehnte währenden Karriere wurde sie mit fünf Grammys und neun American Music Awards ausgezeichnet.

