Drei Tage vor Tod: Olivia Newton-John mit Tochter unterwegs

Chloe Lattanzi (36) widmete ihrer Mutter eine Liebeserklärung kurz vor ihrem Tod! Am Montag gingen furchtbare Nachrichten um die Welt: Olivia Newton-John (73) erlag ihrem jahrelangen Krebsleiden und ist im Kreise ihrer Familie verstorben. Mit ihrer Rolle in Grease feierte die Schauspielerin Ende der 70er-Jahre ihren großen Durchbruch. Neben Co-Star John Travolta (68) trauern auch viele Freunde und ihre Familie öffentlich um die Verstorbene. Doch auch kurz vor ihrem Tod richtete Olivias Tochter noch einige liebevolle Zeilen an ihre Mutter!

Drei Tage bevor Olivia starb, teilte ihre Tochter Chloe einen Schnappschuss des Mutter-Tochter-Duos im Netz. Darauf stehen die beiden Frauen nebeneinander auf einem Feld und posieren und lächeln für die Kamera. "Ich verehre diese Frau. Meine Mutter. Meine beste Freundin", betitelte die 36-Jährige den Instagram-Beitrag mit ihrer verstorbenen Mama und fügte unter anderem einen Kuss- und ein Herz-Emoji hinzu.

Auch nachdem die Nachricht von Olivias Tod an die Öffentlichkeit gelang, meldete sich Chloe mit einer niedlichen Bilderreihe bei ihrer Fangemeinde. Neben Fotos aus alten Kindertagen teilte die Sängerin auch einige aktuelle Bilder, die sie freudestrahlend mit ihrer Mutter zeigen. Diesen Beitrag ließ sie jedoch unkommentiert.

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John, Sängerin

Anzeige

Instagram / chloelattanziofficial Olivia Newton-John und Chloe Lattanzi als Kind

Anzeige

Instagram / jamesdriskill Olivia Newton-John und Chloe Lattanzi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de