Emotionales Video: Stacey Solomon weint beim Hochzeitstanz

Stacey Solomon (32) teilt einen sehr intimen Moment mit ihren Fans! Im Juli haben die Sängerin und ihre große Liebe Joe Swash sich endlich das Jawort gegeben. Die Britin postete bereits ein paar Eindrücke von ihrem großen Tag im Netz – die Feier im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie sah richtig märchenhaft aus! Jetzt zeigte die Braut eine ihrer liebsten Erinnerungen von der gesamten Feier: der emotionale Hochzeitstanz...

Via Instagram veröffentlichte die vierfache Mama einen rührenden Clip. Hier sieht man Joe und Stacey Arm in Arm: Die zwei schaukeln ganz entspannt zu "My Love Is Your Love" von Whitney Houston (✝48) hin und her. Bei der Beauty kommen in diesem Moment wohl lauter Gefühle hoch, denn: Sie weint beim Tanzen vor Freude! Ihr Liebesglück steht ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Besonders süß: Auch in Joes Augen glitzern irgendwann die Tränen. "Oh Gott, da muss ich auch direkt weinen", freute sich ein Follower in den Kommentaren. "Wow, so sieht eine glückliche Braut aus!", jubelte ein anderer.

Unter dem Video machte Stacey ihrem frisch gebackenen Ehemann noch eine Liebeserklärung: "Ich habe so ein Glück, dich in meinem Leben zu haben. Heute, morgen – und für immer", schwärmte sie. "Ich liebe dich so sehr." Was sagt ihr zu ihrem ersten Tanz als Eheleute? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash, 2020

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihr Verlobter Joe

