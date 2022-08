Zweimal die Woche: "Sommerhaus der Stars"-Starttermin steht!

Endlich ist es wieder so weit: Das Sommerhaus der Stars steht in den Startlöchern. Der Cast der siebten Staffel versprach bereits jede Menge Drama. Neben Kader Loth (49) und ihrem Mann Ismet Atli ziehen unter anderem die Bauer sucht Frau-Stars Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26), Reality-TV-Star Eric Sindermann (34) mit seiner Freundin Katharina Hambuechen und DSDS-Star Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus in die Villa ein. Jetzt steht auch endlich der Starttermin fest.

Die beliebte TV-Sendung wird ab dem 7. September zweimal wöchentlich zur Primetime auf RTL laufen: Sonntags und mittwochs um 20.15 Ihr können die Fans den Herausforderungen folgen, die ihre Stars in dem vermeintlichen Feriendomizil zu bewältigen haben. Anders als 2021 wird die komplette Staffel somit auch nicht binnen eines Monats gesendet, sondern erstreckt sich über einen etwas längeren Zeitraum.

Kader gab im Interview mit Promiflash bereits einige Leckerbissen, wie krass die diesjährige Staffel werden wird. "Ich glaube, so ein Trash-TV-Format gab es bisher noch nicht. Es sind so viele Dinge passiert. Die Sendung heißt nicht 'Sommerhaus der Stars', sondern 'Das Horrorhaus der Stars'", teaserte die Reality-TV-Queen an.

RTL / Stefan Gregorowius Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Kader Loth und Ismet Atli, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

