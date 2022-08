Ist sie etwa verlobt? Millie Bobby Brown trägt goldenen Ring

Millie Bobby Brown (18) trägt einen geheimnisvollen Ring! Die Schauspielerin verkündete letztes Jahr, dass sie mit Jake Bongiovi (20) zusammen ist. Nach einer gescheiterten Beziehung betonte sie kürzlich, wie glücklich sie mit dem Sohn von Jon Bon Jovi (60) ist. Doch könnte sich das Paar schon vorstellen, nach einem Jahr Beziehung schon den nächsten großen Schritt zu gehen? Jetzt wurde Millie mit einem verdächtigen Ring gesichtet...

Am vergangenen Donnerstag knipsten Paparazzi die Stranger Things-Darstellerin bei einem Date mit ihrem Freund Jake in New York City. Offenbar haben sich die beiden was zu essen geholt, bevor sie in ein Auto stiegen. Millie hält auf den den Fotos, die Daily Mail vorliegen, einen Becher Kaffee in der Hand und bot damit freie Sicht auf ihre Finger. An ihrem Ringfinger trug die 18-Jährige ein goldenes Schmuckstück. Etwa einen Verlobungsring? Ob Jake auch einen Ring trug, ist unklar.

Ob eine Ehe in so jungen Jahren für Millie und den 20-Jährigen schon infrage kommt? Immerhin hat Jakes Vater Jon Bon Jovi seine Mutter Dorothea Hurley erst im Jahr 1989 in Las Vegas geheiratet. Zu dem Zeitpunkt war der "It’s My Life"-Interpret bereits 27 Jahre alt.

Millie Bobby Brown, "Stranger Things"-Darstellerin

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown bei den BAFTAs 2022

Jon Bon Jovi und Dorothea Hurley im Jahr 2017

