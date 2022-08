Millie Bobby Brown spricht offen über ungesunde Beziehung!

Millie Bobby Brown (18) reflektiert eine schwere Zeit! Momentan könnte es für die US-amerikanische Schauspielerin kaum besser laufen. Erst vor zwei Monaten erschien die bereits vierte Staffel von Stranger Things mit ihr in der Hauptrolle. Der Netflix-Hit gehört zu den meistgestreamten Serien überhaupt. Auf der Premiere strahlte die Beauty bis über beide Ohren – wohl auch, weil sie total verliebt ist. In der Vergangenheit durchlebte Millie allerdings eine schwierige Liebe, wie sie nun verriet!

Anfang 2021 führte sie eine kurze Beziehung mit dem TikToker Hunter Ecimovic – dieser setzte nach ihrer Trennung unschöne Gerüchte über sie ins Netz. Im Interview mit Allure blickte die 18-Jährige auf diese anstrengende Situation zurück: "Ich habe mich sehr verletzlich gefühlt." Zu diesem Zeitpunkt habe Millie gerade für die vierte Staffel von "Stranger Things" vor der Kamera gestanden – niemand ahnte, was sie durchmachte. "Es war irgendwie besser, damit alleine fertig zu werden [...] denn es wäre schwieriger gewesen, wenn die Welt es gewusst hätte", erklärte der Hollywoodstar.

Die vergangenen Monate nutzte Millie, um sich von ihrer gescheiterten Beziehung zu erholen. Vor allem das Kennenlernen ihres aktuellen Partners Jake Bongiovi (20) habe ihr beim Heilen geholfen. "Es fühlte sich an, als hätte mein Leben endlich eine neue Seite aufgeschlagen und als hätte ich tatsächlich ein Kapitel beendet, das sich so verdammt lang angefühlt hatte", offenbarte sie in dem Interview weiter.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown im Mai 2022

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im August 2022

