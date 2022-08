Mit diesen Stars feiert Cara Delevingne ihren 30. Geburtstag

Cara Delevingne (30) lässt es sich gut gehen! Dass das Model gerne und ausgelassen feiert, bewies es in der Vergangenheit schon ein paar Mal: So stürzte die Schauspielerin 2021 während einer Halloween-Party betrunken von der Bühne. Im vergangenen Januar ging die Laufstegschönheit mit ihrer besten Freundin Sienna Miller (40) in New York auf die Piste, was in einer Knutscherei zwischen den beiden endete. Anlässlich ihres 30. Geburtstags zeigte sich Cara wieder in Feierlaune – gemeinsam mit ihren Freunden.

Die "Margos Spuren"-Darstellerin macht gerade Urlaub auf der spanischen Insel Formentera. Dort feierte sie am vergangenen Freitag auch ihr drittes Lebensjahrzehnt: Gemeinsam mit Margot Robbie (32), Poppy Delevingne (35), Sienna, Adwoa Aboah (30) und weiteren Freunden verbrachte das Model den Tag auf einem Boot. So zeigen Paparazzi-Bilder, die Just Jared vorliegen, die Truppe sowohl auf einer Jacht als auch im Wasser beim Baden ausgelassen beim Feiern. Als die Partygruppe den Geburtstagskuchen essen wollte, erlaubte sich Cara einen Scherz und versuchte Adwoa den Zuckerguss von der Torte ins Gesicht zu schmieren.

Doch wo ist eigentlich Leah Mason abgeblieben? Zuletzt sah man die Sängerin oft mit Cara zusammen. Erst vor wenigen Wochen hatte man die beiden während eines Adele (34) Konzerts in London beim Turteln beobachten können. Dabei fiel sogar der ein oder andere Kuss zwischen Cara und Leah.

Getty Images Poppy Delevingne und Cara Delevingne im März 2015

Getty Images Cara Delevingne und Margot Robbie im Juli 2016

MEGA Model Cara Delevingne und Leah Mason in London

