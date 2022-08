Annemarie Eilfeld plaudert erste Hochzeitspläne mit Tim aus

Für Annemarie Eilfeld (32) könnte es aktuell nicht besser laufen! Im Mai teilte die Sängerin erfreuliche Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie und ihr Partner Tim Sandt können sich über ihren ersten Nachwuchs freuen – und das, obwohl die einstige DSDS-Teilnehmerin an einer Hormonstörung leidet, die es ihr erschwert, schwanger zu werden. Doch es gibt einen weiteren Grund zur Freude: Die werdenden Eltern haben sich nur wenige Wochen nach Bekanntgabe ihrer Baby-News verlobt. Nun sprach Annemarie über erste Hochzeitsdetails!

In einem Interview mit RTL plauderte die 32-Jährige aus, wie sie sich ihre Hochzeit mit ihrem Auserwählten vorstellt. "So groß und pompös und showmäßig es gerne in meinem Berufsleben sein darf, so klein und fein und privat möchte ich das haben, wenn ich in meinem Privatleben bin", verriet sie über die ersten Pläne für ihre Eheschließung, die im nächsten Jahr auf Mallorca stattfinden soll.

Doch warum haben sich die einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer dazu entschieden, sich auf der spanischen Insel das Jawort zu geben? "Mallorca ist so etwas wie unser Lied", erklärte Annemarie und fügte hinzu, dass sich die beiden dort vor fünf Jahren unerwartet über den Weg gelaufen sind und sich näher kennengelernt haben. Außerdem hätten die zwei so gut wie jeden ihrer Jahrestage auf Mallorca verbracht und auch ihre Verlobung dort gefeiert.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

Anzeige

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im Oktober 2021 in München

Anzeige

Jutta Prechtel / ActionPress Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de