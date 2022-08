Cheyennes Traumhochzeit: Jimi Blue und Uwe singen Ständchen

Cheyenne Ochsenknechts (22) Familie macht ihren großen Tag noch besonderer! Für das Model und seinen Partner Nino Sifkovits läuteten heute die Hochzeitsglocken. Bereits zum Jahreswechsel hatte der Österreicher um die Hand seiner Liebsten angehalten – und nun ist es endlich so weit: In einer romantischen Zeremonie wurden die zwei zu Mann und Frau. Mit dabei war natürlich auch die Familie der Braut. Und ihr Papa Uwe Ochsenknecht (66) und ihr Bruder Jimi Blue (30) gaben sogar ein Ständchen zum Besten!

In Ninos Instagram-Story waren nämlich schon ein paar Eindrücke von der rauschenden Fete zu sehen. So ließ Jimi etwa seinen einstigen Hit "Hey Jimi" vom Band laufen und performte dazu – und auch Papa Uwe sang nach der Trauung in zünftiger Tracht für das Brautpaar. Auf einer kleinen Bühne gab der Schauspieler den The-Police-Klassiker "Every Breath You Take" zum Besten. Wilson war natürlich auch mit von der Partie, hielt sich mit Showeinlagen allerdings anscheinend zurück.

Begonnen hatten die Feierlichkeiten für Cheyenne schon gestern: Denn da veranstaltete sie mit Freunden und Teilen der Familie ihren Junggesellinnenabschied. In einem Hotel feierte die Runde eine ausgelassene Pyjamaparty mit erlesenen Speisen.

Instagram / ninoclaus Uwe Ochsenknecht auf Cheyennes Hochzeit

Instagram / willywonkaweinhaus Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im August 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknechts JGA-Zimmer

