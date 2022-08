Kurz vor Entbindung: Luisana Lopilato gibt ein Baby-Update

Für Luisana Lopilato (35) könnte es jeden Tag so weit sein! Seit 2011 ist die hübsche Blondine mit Michael Bublé (46) verheiratet und genießt ihr Familienleben gemeinsam mit ihren drei gemeinsamen Kids Noah (8), Elias (6) und Vida in vollen Zügen. Im Februar gaben das argentinische Model und der Sänger schließlich bekannt, dass sie ihren vierten Nachwuchs erwarten. Lange kann es bis zur Geburt ihres Sprösslings nun nicht mehr dauern. Kurz bevor es endlich so weit ist, gab Luisana ein Baby-Update im Netz!

Via Instagram verriet Luisana am Mittwoch in einem Q&A, wie sie die letzten Tage ihrer Schwangerschaft verbringt – immerhin kommen die zukünftigen Vierfacheltern der Geburt ihrer kleinen Tochter immer näher. Dabei erklärte die 35-Jährige, dass die letzten Tage vor der Entbindung ziemlich nervenaufreibend für sie seien – auch wenn sie die Schwangerschaft in vollen Zügen genossen habe. Außerdem ließ die Schauspielerin ihre Follower wissen, dass sie nicht vorhabe, zu Hause zu entbinden.

Als ein Fan nach dem Namen des Babys fragte, verriet Luisana, dass sie und ihr Mann bereits wüssten, wie sie ihr Nesthäkchen nennen wollen. Dazu plauderte die Hochschwangere ein niedliches Detail aus – denn wie sie im Rahmen der Fragerunde ausplauderte, habe eines ihr drei Kids den Namen für das kleine Geschwisterchen ausgesucht.

Getty Images Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato im August 2022

Instagram / michaelbuble Luisana Lopilato mit ihren Kindern

