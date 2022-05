Michael Bublés (46) Frau präsentiert ihren Babybauch erstmals auf dem roten Teppich! Im Februar gaben der Sänger und seine Partnerin Luisana Lopilato (34) bekannt, dass sie ihr viertes Kind erwarten. Die süße Enthüllung machten sie in Michaels Musikvideo zu "I'll Never Not Love You". In dem Video stellte das Paar romantische Filmszenen nach. Jetzt ließ sich Michael mit seiner Frau erstmals seit der Schwangerschaftsverkündung auf dem roten Teppich der Billboard Music Awards blicken!

Am Sonntag wurden in Las Vegas die Billboard Music Awards verliehen. Auf der Veranstaltung wurden die erfolgreichsten Musiker des Jahres ausgezeichnet. Vor der Show liefen über den Red Carpet auch Michael und Luisana. Die 34-Jährige trägt auf den Fotos ein kurzes Glitzerkleid und beige Riemchensandaletten. Das Kleid betonte ihre Körpermitte optimal, dass ihr runder Babybauch deutlich zu erkennen war. Passend zu dem Marine-Look seiner Frau trug Michael einen dunkelblauen Anzug.

Michael und Luisana haben bereits drei gemeinsame Kinder: Noah, Elias und Vida. Ihr großes Familienglück wurde jedoch von einer schlimmen Diagnose überschattet. Als Söhnchen Noah drei Jahre alt war, wurde bei ihm Leberkrebs festgestellt. Heute geht es dem Jungen wieder gut. "Ich genieße meine Zeit mit meinen Kids seither umso mehr", meinte Michael im Interview mit Bunte.

Getty Images Luisana Lopilato und Michael Bublé, Mai 2022

Getty Images Michael Bublé und Luisana Lopilato in Las Vegas

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

