Lässiger Look: Leona Lewis erstmals seit Geburt gesichtet

Leona Lewis (37) wurde erstmals nach der Geburt ihrer Tochter gesehen! Im vergangenen März verriet die Sängerin ein niedliches Geheimnis: Sie wird zum ersten Mal Mama! Am 22. Juli durfte die "Bleeding Love"-Interpretin gemeinsam mit ihrem Mann Dennis Jauch die kleine Carmel Allegra auf der Welt begrüßen. Jetzt war die frischgebackene Mama mit ihrem kleinen Töchterchen in Los Angeles unterwegs – dabei bewies Leona mal wieder ihr Modebewusstsein!

Wie die Bilder, die MailOnline vorliegen, zeigen, genoss Leona einen gemeinsamen Spaziergang mit ihrem kleinen Mädchen und ihrer Mama Marie: Während die 37-Jährige ihr Baby in einem Kinderwagen schob, strahlte sie in einem geblümten Jumpsuit. Dazu kombinierte Leona bequeme weiße Turnschuhe. Um den Look komplett zu machen, steckte die Musikerin ihre Haare zu einem lässigen Dutt zusammen.

Wenige Wochen nach der Geburt verzauberte Leona ihre Fans mit einem süßen Post auf Instagram: Auf einem Pic der Bilderreihe schaut sie ihr Neugeborenes verliebt an, während die Kleine in einem Tragetuch eng an ihre Mama gebunden war. Dazu schrieb Leona: "Ein Monat mit dir, meine Liebe."

Getty Images Leona Lewis und Dennis Jauch im Februar 2020

Getty Images Leona Lewis, Sängerin

Instagram / leonalewis Leona Lewis und ihr Baby Carmel Allegra

