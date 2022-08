Welcher Promi versteckt sich hinter diesem süßen Kinderbild?

Na, wer guckt denn hier so unschuldig in die Kamera? Dass sich dieser niedliche junge Mann eines Tages zum schrillen Designer und gefeierten Realitystar entpuppen würde, hätte man bei dieser Aufnahme aus alten Kindertagen wohl nicht gedacht. Gerade erst hatte er die thailändische Promi-Villa im Club der guten Laune so richtig aufgemischt und mit seiner Art für viele Lacher bei den Clubbis und seinen Fans gesorgt. Die Rede ist von Julian F. M. Stoeckel (35), der mit diesem Schnappschuss für einen süßen Mega-Throwback sorgte!

Via Instagram teilte Julian vor wenigen Tagen einen eher ungewohnten Beitrag mit seiner Fangemeinde – denn auf dem Social-Media-Profil des 35-Jährigen können Fans den It-Boy meistens auf Selfies mit seinen Freunden oder in bunten Looks auf dem roten Teppich begutachten. Nun sorgte der Entertainer für eine zuckersüße Abwechslung auf seinem Account und verzückte seine Fans mit einem Kinderfoto. "Stoeckel-Baby", kommentierte er das Throwback-Pic, auf dem Mini-Julian mit Rollkragenpulli und Jeans-Latzhose zu sehen ist.

Einige von Julians Followern zeigten sich daraufhin total begeistert von seinem Schnappschuss. "Wie bezaubernd" oder: "Da sieht man es dir schon an, es wird eine hübsche Diva", schwärmten seine Fans in der Kommentarspalte unter dem Post. Auch Iris Abel (54) konnte offenbar nicht genug von dem Bild bekommen und hinterließ ihrem Ex-Clubbi-Kollegen ein "So süß" inmitten der Kommentare.

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Realitystar

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel im April 2022

Anzeige

Action Press/AEDT Vanessa Mariposa, Theresia Behrend-Fischer, Joey Heindle, Julian Stoeckel und Iris Abel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de