"Bestie": Tanja Makarić ist hin und weg von Julian Claßen

Tanja Makarić (25) schwebt auf Wolke sieben! Wochenlang hatte es Gerüchte gegeben, dass die einstige Schwimmerin mit dem YouTuber Julian Claßen (29) anbandelt. Ende Juli machte dieser ihre Beziehung dann endlich offiziell. Nach einem Urlaub in Dubai genießt das Paar nun eine romantische Auszeit in Paris – und kommt aus dem Turtelfieber gar nicht mehr heraus: Tanja widmete Julian nun süße Worte.

In ihrer Instagram-Story teilte Tanja ein paar Aufnahmen von ihrer Date-Night mit dem zweifachen Vater. Während Julian auf einem Stück Brot herumkaute, schaute er sie verliebt an und lächelte leicht. "Mein Bestie", schwärmte die 25-Jährige und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Doch damit noch nicht genug Zweisamkeit: Am Morgen nach ihrem Dinner-Date stand eine Massage an.

Doch gehen Tanja und Julian bald sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Zumindest lichteten sie ihre mit Ringen geschmückten Hände vor dem Eiffelturm ab – einer Kulisse, vor der sich viele Paare verloben. Der Großteil der Promiflash-Leser glaubt jedoch nicht, dass der 29-Jährige der Influencerin in der Stadt der Liebe die Frage aller Frage stellt. "Damit lassen sie sich doch hoffentlich noch etwas Zeit?!", finden 92,4 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage. Nur 7,6 Prozent würden mit einer baldigen Verlobung rechnen.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen im August 2022 in Paris

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić vor dem Eiffelturm

