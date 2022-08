Fit mit 82: "Scarface"-Al Pacino sportelt beim Power-Walking

Al Pacino (82) legt wohl immer noch viel Wert auf seine Fitness! Der Schauspieler wurde durch Filme wie "Der Pate" oder "Scarface" zu einer echten Hollywoodgröße. Sogar im fortgeschrittenen Alter spielt er in großen Blockbustern mit wie beispielsweise 2019 in dem Mafiastreifen "The Irishman" von Starregisseur Martin Scorsese (79). Für diese Filme scheint Al sich fit halten zu wollen, denn er wurde jetzt beim Power-Walking in seiner Nachbarschaft erwischt!

Wie Mirror berichtete, hielten Paparazzi Bilder fest, auf denen Al mit Kopfhörern in den Ohren durch seine Straße walkte. Dabei verzichtete er allerdings auf Sportsachen. Gekleidet in ein schwarzes Sakko und weite dunkle Hosen lief er an den Häusern vorbei. Die Augen hielt er dabei mit einer dunklen Sonnenbrille bedeckt. Lediglich an den Turnschuhen des 82-Jährigen konnte man erkennen, dass er Sport trieb. Doch das schien ihn nicht weiter zu stören, denn die entspannte Mimik zeigte, dass der Schauspieler durchaus Freude an der Bewegung hatte.

Dass Al sich damit auf seinen neuen Film vorbereitete, ist eher unwahrscheinlich. Gemeinsam mit Johnny Depp (59) wird er demnächst das Biopic "Modigliani" auf die Leinwand bringen – allerdings als Produzent und nicht als Schauspieler. Darin wird das Leben des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani nacherzählt.

Anzeige

FIA / MEGA Schauspieler Al Pacino beim Power-Walking, August 2022

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Al Pacino im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de