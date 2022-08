Hofhochzeit: Cheyenne Ochsenknecht und Nino im Liebesglück!

Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits haben "Ja" gesagt! Zum Jahreswechsel stellte der Österreicher seiner Partnerin die Frage aller Fragen. "Jetzt bin ich endlich verlobt mit meinem besten Freund, mit dem Mann meiner Träume, mit meinem Nino, mit dem Vater meines Kindes", freute sich das Model damals. In Ninos steirischer Heimat läuteten nun die Hochzeitsglocken: Er in Tracht, sie in einer eleganten A-Linie – so startete das Paar unter dem Jubel von Freunden und Familie in ihr neues Leben als Mann und Frau.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de