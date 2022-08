Harry Styles neuer "King of Pop": Jackson-Familie ist sauer

Damit ist wohl nicht jeder einverstanden! Harry Styles (28) zählt derzeit zu den bekanntesten Männern weltweit. Seine Songs wie "As It Was" oder auch "Late Night Talking" gehen durch die Decke und seine Konzerte werden von den Fans regelrecht gestürmt. Nun soll der Brite Michael Jackson (✝50) den Titel sogar streitig machen: Harry wurde als neuer "King of Pop" betitelt – doch das gefällt nicht jedem...

Insbesondere ein Jackson-Familienmitglied scheint diese Schlagzeilen nicht gut aufgenommen zu haben. Der Neffe des "Billie Jean"-Interpreten, Taj Jackson, meldete sich diesbezüglich auf Twitter zu Wort. "Es gibt keinen neuen 'King of Pop'. Euch gehört dieser Titel nicht, Rolling Stone, und ihr habt ihn euch nicht verdient, mein Onkel hat den Titel erschaffen", wetterte er gegen das Magazin, welches Harry geehrt hatte. Dabei wolle er jedoch nicht gegen das einstige One Direction-Mitglied schießen.

"Ich will nicht respektlos gegenüber Harry sein, er ist mega-talentiert. Aber gebt ihm doch einen eigenen, einzigartigen Titel", betonte er daraufhin. Auch die Fans sind geschockt von den News – sind allerdings der Meinung: "Harry würde den Titel ja nicht mal annehmen, er hat das nicht eingefordert."

Getty Images Michael Jackson, 2001 im Waldorf Astoria in New York

Getty Images Harry Styles im Mai 2022

Getty Images Michael Jackson im April 2005 in Santa Maria

