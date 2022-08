Nach 26 Jahren Polygamie: Christine Brown würde gerne daten

Christine Brown (50) ist bereit für eine neue Beziehung. Mit ihrer polygamen Familie wurde sie in der Realityshow Alle meine Frauen bekannt. Fast 26 Jahre lang war sie mit ihrem Mann Kody Brown (53) in einer Mehrfachehe mit insgesamt vier Ehefrauen verheiratet. Doch 2021 zog sie einen Schlussstrich und trennte sich. Seitdem ist sie glücklicher Single und hat mittlerweile sogar ihre eigene Kochshow. Trotzdem ist Christine sich sicher: Sie möchte gerne jemand Neues kennenlernen!

"Ich würde gerne wieder daten. Mir gefällt die Vorstellung einer romantischen Beziehung", erzählte Christine dem Magazin People. Und was für ein Mann es sein soll, weiß sie auch ganz genau: "Ich wünsche mir einen Partner, der mich wirklich liebt und immer bei mir sein möchte!" Derzeit lebt sie aber vor allem mit ihrer jüngsten Tochter Truely zusammen und die scheint von einem neuen Mann an Mamas Seite nicht so angetan zu sein. "Sie sagte: 'Mama, mir gefällt unser Leben so, wie es ist.' [...] Ich lasse einfach das Schicksal entscheiden", blieb die 50-Jährige entspannt.

Auch wenn der neue Partner für Christine noch in der Zukunft liegt, so weiß sie doch, dass sie keine polygame Beziehung mehr möchte. Dazu habe sie sich schon bald nach der Trennung entschieden und geändert habe sich das nicht. "Ich werde ab jetzt monogam leben", legte sie fest.

