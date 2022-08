Ungewohnt: Herzogin Meghan zeigt sich mit ihren Naturhaaren

Herzogin Meghan (41) präsentiert sich mal von einer anderen Seite. Normalerweise kennt man die in Los Angeles geborene Beauty als immer top gestylte Frau an der Seite von Prinz Harry (37). In der Vergangenheit begeisterte sie die royalen Fans bereits mehrfach mit ihrem Händchen für Mode. Doch die zweifache Mutter kann auch ganz anders, wie sie jetzt bewies: Meghan zeigte sich völlig ungeschminkt und mit ihren Naturlocken.

In den sozialen Medien, darunter beispielsweise Twitter, tauchten vor wenigen Tagen Aufnahmen eines Videocalls auf, in dem sich die Herzogin von Sussex von ihrer natürlichen Seite präsentiert. In dem Anruf sprach die 41-Jährige offenbar über ihre neue Podcast-Reihe "Archetypes". Doch statt sich für den Video-Termin herauszuputzen, entschied sich die ehemalige Suits-Darstellerin für einen ungeschminkten Look. Auch ihre Haare trug sie anders, als es die Fans normalerweise von ihr gewohnt sind: Meghan zeigte stolz ihre Naturlocken, die ihr sanft über die Schultern fielen.

Neben Meghans natürlichem Aussehen fiel auf den Schnappschüssen noch eine weitere Sache ins Auge, denn die dunkelhaarige Schönheit saß nicht allein vor der Kamera in ihrem Heim in Montecito. Auch ihre Mutter Doria und ihr Sohn Archie (3) ließen es sich nicht nehmen, bei dem Videocall mal vorbeizuschauen. Auch wenn das Gesicht des Dreijährigen auf den Fotos mit einem roten Herz-Emoji verdeckt wurde, war deutlich zu erkennen, wie groß der Mini-Royal mittlerweile geworden ist.

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

