Wilde Locken! Katherine Schwarzenegger teilt Selfie mit Lyla

Von wem hat Katherine Schwarzeneggers (32) Tochter wohl diese Haare geerbt? Die Autorin ist seit 2019 mit Hollywoodstar Chris Pratt (43) verheiratet. Mittlerweile hat das Paar zwei gemeinsame Töchter: Lyla Maria und Eloise Christina. Die Geburt der kleinen Eloise verkündeten die stolzen Eltern erst vor wenigen Monaten. Allerdings haben sie die beiden Mädchen bisher nur selten öffentlich gezeigt. Mama Katherine offenbarte jetzt im Netz, dass Lyla schon ganz schön wilde Locken hat!

Auf Instagram postete Katherine ein Bild von sich mit Lyla auf dem Arm. Während die Zweijährige sich an Mamas Schulter kuschelt, strahlt Katherine in die Kamera. Dabei fällt vor allem die Haarpracht ins Auge: Denn über Lylas Schulter kringeln sich wilde Locken. "Der Sommer der Natürlichkeit", kommentierte Katherine das Selfie und verriet so, dass die Löckchen absolut echt sind. Passend dazu haben sich Mutter und Tochter im Partnerlook in ein natürliches Weiß gekleidet.

In den Kommentaren sind die Follower von den putzigen Löckchen hin und weg. Neben vielen Herzen bekunden mehrere Fans, wie sehr sie Lylas Haare lieben. Einigen Kommentatoren fallen aber auch die niedlichen Ketten auf, die Katherine um hat: Die goldenen Anhänger tragen nämlich die Namen ihrer beiden Töchter.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Töchterchen Lyla Maria

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

