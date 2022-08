Bei "The Voice": Blinder Kandidat Marlon flasht die Fans!

Marlon Falter hat mit seinem Auftritt einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Mitte August startete endlich die zwölfte Staffel von The Voice of Germany. Am Freitag standen nun wieder die Blind Auditions an. Doch ein Talent konnte die Jury ganz besonders von sich überzeugen – der 18-jährige Marlon ist blind und verfügt über ein absolutes Gehör. Mit seiner Performance konnte er nicht nur bei den Juroren punkten. Auch die Zuschauer waren total begeistert!

Zahlreiche Fans verfolgten am Freitag die Sendung und tauschten sich darüber auf Twitter aus. Marlon kam mit seiner Interpretation des Songs "Kartenhaus" von Adel Tawil (44) bei vielen Nutzern besonders gut an. "Marlon kommt weit, sehr weit!" und "Wow, Marlon ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein mega-sympathischer Typ", schrieben beispielsweise zwei User auf der Social-Media-Plattform.

Gleich zwei Juroren buzzerten nach dem Auftritt des Aldenhoveners. Sowohl Stefanie Kloß (37) als auch Mark Forster (39) wollten den Teilnehmer unbedingt in ihrem Team haben. Doch nach kurzem Zögern hatte Marlon auch schon eine Entscheidung getroffen: Er wählte den "Bauch und Kopf"-Interpreten, worüber sich dieser natürlich sehr freute.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2022

Instagram / marlon_falter Marlon Falter, "The Voice of Germany"-Kandidat

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice of Germany" 2022

