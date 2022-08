Damit offiziell? Logan Paul knutscht mit Nina Agdal im Meer

Logan Paul (27) und Nina Agdal (30) genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Bis 2017 ging das Model rund ein Jahr mit Leonardo DiCaprio (47) durchs Leben und führte auch danach Beziehungen, die jedoch nie für die Ewigkeit bestimmt waren. In den vergangenen Monaten wurde die gebürtige Dänin immer wieder mit YouTube-Star Logan Paul gesichtet und wirkte dabei total verliebt. Nun verbrachten sie mit dem Webstar sogar einen Urlaub auf Mykonos und turtelte dabei wild herum!

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind die 30-Jährige und der US-Amerikaner im Liebesurlaub auf der griechischen Insel zu sehen. Dabei konnten die Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen. Im Meer knutschten Nina und Paul ausgelassen herum und auch an Land suchte der 27-Jährige stets ihre Nähe. Die gemeinsame Zeit genossen die beiden sichtlich und schnorchelten auch miteinander.

Bisher haben sich Logan und Nina noch nicht zu den Liebes-News geäußert. Der Boxer hatte aber bereits angemerkt, dass es in seinem Privatleben derzeit recht glatt läuft, er die Details aber für sich behalten will. "Etwas so Persönliches öffentlich zu machen, kann manchmal eine gute Sache zerstören. [...] Ich glaube, da entsteht etwas Gutes und ich will es nicht kaputtmachen", hatte er im Juli in einem YouTube-Video erklärt.

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Don't Look Up"

Getty Images Nina Agdal bei der New York Fashion Week im September 2021

Instagram / moreloganpaul Logan Paul, YouTube-Star und Boxer

