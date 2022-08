Nach Hochzeit: Cheyenne Ochsenknecht meldet sich als Ehefrau

Cheyenne Ochsenknecht (22) spricht erstmals als Ehefrau zu ihren Fans! Für die Influencerin ging vor rund einer Woche ein großer Traum in Erfüllung: Sie und Nino Sifkovits, der Vater ihrer Tochter, haben sich im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben. An ihrem großen Tag teilte sie einige Eindrücke auf Social Media, nach der Feier gönnte die Blondine sich aber eine kleine Netz-Pause. Nun meldete Cheyenne sich zurück!

"Jetzt melde ich mich auch mal, meine erste Story als Ehefrau", begann das Model stolz in ihrer Instagram-Story und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche. "Es war so emotional, das war echt krass. So viele Emotionen, die eine Hochzeit mit sich bringt. Hätte ich nie gedacht. Traurigkeit, Freude, Verliebtsein, Glück, alles, was irgendwie geht", erinnerte sie sich. Nach der Zeremonie habe sie aber ein paar Tage für sich gebraucht – schließlich habe der Hochzeitsmarathon inklusive Junggesellinnenabschied ihr einiges abverlangt. "Wir waren vier Tage in Dauerpartystimmung. Mir geht es erst seit gestern so richtig gut, meine Leber hat sich auch wieder vollständig erholt", scherzte sie.

Ihr Dasein als Ehefrau genieße Cheyenne sehr. "Wir lieben das Leben als Ehepaar. Das hat irgendwie noch gefehlt. Ich hätte nicht gedacht, dass es soviel Unterschied macht, wenn man heiratet", berichtete die Beauty – ihre Beziehung mit Nino fühle sich nun deutlich gefestigter an.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / ninoclaus Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de