Sophia Thomalla amüsiert sich: Ex-Kandidat wettert gegen sie

Sophia Thomalla (32) lässt sich nichts gefallen. Die Moderatorin ist die Show-Mama von zwei Datingformaten: Are You The One? und Date or Drop. Dort begeistert sie die Fans mit ihrer toughen Art und dem trockenem Humor – und hat auf jeden dummen Spruch die perfekte Antwort. Doch einem Kandidaten hat das offenbar nicht gefallen und er wetterte im Netz gegen die Schauspielerin. Aber Sophia nimmt die Attacke mit Humor!

Sahand nahm vor Kurzem bei "Date or Drop" teil und traf dort backstage auf die 32-Jährige. "Die ist an uns vorbeigegangen, wir standen da in einer Reihe, die hat uns nicht angeguckt. Sie war mit ihrer Fußmasseurin da, einer Frau, die sie füttert", beschwerte er sich in einem Instagram-Live-Video und betonte, dass er sich ein Hallo gewünscht hätte. Das kam wenig später Sophia zu Ohren – und sie nahm darauf auf witzige Weise in ihrer Story Bezug.

Denn die angebliche Fußmasseurin ist ihre Stylistin – und die kramte alte Videos hervor, auf denen sich die Tochter von Simone Thomalla (57) ihr Knie massieren lässt oder einen Keks in den Mund gesteckt bekommt. "Für so Schlaumeier lohnt es sich doch, Videos aufzubewahren", witzelte sie. Die beiden nahmen den Seitenhieb des Kandidaten also mit Humor und Sophia fiel nicht viel ein außer ein herzliches Lachen samt Lach-Emojis, als sie die Videos ebenfalls veröffentlichte.

Instagram / sa.hand_ Sahand, ehemaliger "5 Senses for Love"-Kandidat

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in ihrer Story

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

