Heinz Hoenig (70) ehrlich: Möchte er noch mehr Kinder?

Ist die Familienplanung für Heinz Hoenig (70) und seine 33 Jahre jüngeren Frau Annika abgeschlossen? Im vergangenen März hatte der Schauspieler überglücklich bekannt gegeben, dass er erneut Vater wird. Aus seiner ersten Ehe hat der gebürtige Bayer bereits zwei erwachsene Kinder. 2020 kam dann sein Sohn Juliano Amero Heinz zur Welt, den er mit Annika hat. Jetzt verriet Heinz, dass er nach dem neusten Familienzuwachs keine weiteren Kinder mehr haben möchte.

Im Interview mit Bunte sprachen der in Landsberg am Lech geborene Darsteller und seine Partnerin jetzt ausführlich über ihren ungeborenen Sohn sowie die Frage, ob sie noch weiteren gemeinsamen Nachwuchs bekommen wollen. Annika erzählte, dass sich die Eheleute ihre Kräfte und ihre Energie für ihre beiden Söhne aufsparen wollen und die Familienplanung abgeschlossen sei. "Wir haben zusammen fünf Kinder, wir haben nun unser Soll erfüllt", stellte die 37-Jährige klar. Heinz konnte seiner Liebsten in diesem Zuge nur zustimmen.

Dennoch freue sich der 70-Jährige schon sehr auf das neuste Familienmitglied. "Unser zweiter Sohn wird mit genauso viel Liebe empfangen werden wie der Erste, das ist das Allerwichtigste", versicherte er. Abschließend erzählte der "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Darsteller dann auch noch, dass der kleine Mann genauso glücklich aufwachsen werde wie sein großer Bruder Juliano.

Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und seine Frau Annika im August 2020

Anzeige

Getty Images Heinz Hoenig 2018 in Hamburg

Anzeige

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig und seine Frau Annika im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de